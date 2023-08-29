انطلاق برنامج الممارس المعتمد في الطفولة "CCP-1"

وقال المشرف العام على المركز الدكتور همام الحارثي: إن البرنامج تمتد الدراسة فيه إلى خمسة أسابيع بواقع جلسة واحدة أسبوعيًا، مشيرًا إلى أنه يسعى لخلق كادر مهني معتمد ومؤهل من مقدمي رعاية الأطفال والنشء، لديهم القدرة على ملاحظة الطفل بأسلوب علمي من أجل تعزيز نموه العقلي، والبدني، والعاطفي والاجتماعي من الولادة وحتى 18 سنة.