"صحة حائل" تستقبل 2852 بلاغًا خلال العام 2022

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، استقبال إدارة تجربة المستفيد بصحة حائل، 2852 بلاغًا، خلال العام 2022م، عبر مركز الاتصال "937" في إدارة الالتزام، وبنوك الدم، والهيئة الطبية والإدارات التابعة للمديرية.