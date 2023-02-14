"صحة حائل" تستقبل 2852 بلاغًا خلال العام 2022

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، استقبال إدارة تجربة المستفيد بصحة حائل، 2852 بلاغًا، خلال العام 2022م، عبر مركز الاتصال "937" في إدارة الالتزام، وبنوك الدم، والهيئة الطبية والإدارات التابعة للمديرية.
وقالت: إن البلاغات كانت تتلقّاها من المرضى وذويهم على مدار الساعة؛ حيث يتم تصنيف البلاغ وتحليله والتواصل مع مقدّمه، وإحالة البلاغ إلكترونيَّا للجهة المعنية للإفادة وتقديم الخدمة اللازمة، إضافة إلى إفادة مركز الاتصال التفاعلي بالوزارة عما تم اتخاذه حيال البلاغ ومعالجته؛ لرفع مستوى رضا المستفيدين وتحقيق الجودة اللازمة في الخدمة.
يذكر أن إدارة تجربة المستفيد بصحة حائل تعمل على توفير نظام فعّال للتواصل مع المرضى؛ لرصد الملحوظات والمقترحات ومعالجة الشكاوى، وتحقيق التكامل في الرعاية الصحية المقدمة لتكون ذات قيمة للمريض وأسرته، وقياس تجربة المريض وإشراكه في تصميم الخدمات، وتمكين المرضى من خلال تعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم.