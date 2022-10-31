دورة متخصصة لتدريب طلاب الثانوية على اختبار القدرات بـ"تعليم شرق مكة"

شهدت الدورة التي انطلقت مساء الأحد، حضورًا مكثفًا من قِبَل الطلاب الراغبين في الاستفادة منها؛ حيث تجاوز عدد الطلاب الحاضرين ٥٠٠ طالب، في الوقت الذي تم فيه بث الدورة عن طريق المنصات الرقمية التعليمية والبرامج المساعدة الأخرى؛ رغبة في تحقيق أكبر قدر من الفائدة للطلاب والطالبات على حد سواء، كما شاركت بعض المدارس الثانوية في شرق مكة المكرمة في بث ونقل فعاليات الدورة لطلابها الذين حضروها (عن بُعد) في مدارسهم.