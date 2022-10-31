دورة متخصصة لتدريب طلاب الثانوية على اختبار القدرات بـ"تعليم شرق مكة"

أقام مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، دورة متخصصة ومكثفة لطلاب المرحلة الثانوية؛ لتدريبهم وتهيئتهم على اختبار القدرات بإشراف ومتابعة من إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.
شهدت الدورة التي انطلقت مساء الأحد، حضورًا مكثفًا من قِبَل الطلاب الراغبين في الاستفادة منها؛ حيث تجاوز عدد الطلاب الحاضرين ٥٠٠ طالب، في الوقت الذي تم فيه بث الدورة عن طريق المنصات الرقمية التعليمية والبرامج المساعدة الأخرى؛ رغبة في تحقيق أكبر قدر من الفائدة للطلاب والطالبات على حد سواء، كما شاركت بعض المدارس الثانوية في شرق مكة المكرمة في بث ونقل فعاليات الدورة لطلابها الذين حضروها (عن بُعد) في مدارسهم.
من جهته، عبّر الدكتور عبدالله الزهراني مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، عن بالغ سعادته وامتنانه لهذا التفاعل الجميل من قِبَل الطلاب، وحرصهم البالغ على الالتحاق بهذه الدورة؛ وهو الأمر الذي يعكس بوضوح رغبتهم الجادة والصادقة في رفع مستوى تحصيلهم المعرفي، وتحقيق أعلى المراتب والدرجات؛ مشيدًا في الوقت ذاته بجهود القائمين على هذه الدورة وكذلك المدربين.
يُذكر أن الدورة التي يقيمها المكتب لتدريب الطلاب على اختبار القدرات، ستستمر حتى اليوم الاثنين، ويتولى تدريب الطلاب فيها كل من الدكتور رداد الهذلي مشرف اللغة العربية في المكتب، وعلي القرشي مشرف الرياضيات.