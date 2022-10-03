"رايتك وردية".. "الشمري" يدشن فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ‫سرطان الثدي بحائل

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري صباح اليوم الاثنين، فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي أكتوبر 2022، في مجمع الحديقة مول تحت شعار “رايتك وردية”، بمشاركة عدد من القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والقطاع الثالث وجامعة حائل والتعليم.
وقام مدير صحة حائل بقص الشريط إيذاناً بانطلاق المعرض التوعوي، ثم تجول في أركان المعرض والعيادات المصاحبة واستمع إلى شرح موجز عن إجراءات التوعية والكشف والمتابعة.
وأكد الشمري على ضرورة حثّ المستفيدات بأهمية الفحص المبكر الذي يجعل نسبة الشفاء من المرض عالية عند اكتشافه.
ولفت إلى سعي وزارة الصحة لرفع مستوى الوعي الصحي لتعزيز صحة المجتمع تحقيقا لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠، مشيدًا بجهود القطاعات الصحية المشاركة.