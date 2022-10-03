"رايتك وردية".. "الشمري" يدشن فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ‫سرطان الثدي بحائل

‏دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري صباح اليوم الاثنين، فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ‫سرطان الثدي أكتوبر 2022، في مجمع الحديقة مول تحت شعار “رايتك وردية”، بمشاركة عدد من القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والقطاع الثالث وجامعة حائل والتعليم.