للاطمئنان على سير الدراسة.. "مدير تعليم الطائف" يشارك طلاب مدرسة غزايل يومهم الدراسي

شارك المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الاثنين، طلاب مدرسة غزايل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يومهم الدراسي.
جاء ذلك خلال زيارة للاطمئنان على سير الدراسة ودعم المدارس وتلمس احتياجاتها.
وتَجَول الدكتور الغامدي، في مرافق المدرسة والقاعات الدراسية، وشارك أبناءه الطلاب الحصص الدراسية، واطلع على التجارب العلمية للطلاب والتي تنمي مواهبهم وابتكاراتهم العلمية.
ووقف "الغامدي" على تفاعل الطلاب في المعامل، وأشاد بما شاهده من الأنشطة الصفية واللاصفية التي يشرف عليها المعلمون والكادر الإداري في المدرسة، وجهودهم لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.