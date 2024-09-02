للاطمئنان على سير الدراسة.. "مدير تعليم الطائف" يشارك طلاب مدرسة غزايل يومهم الدراسي

ووقف "الغامدي" على تفاعل الطلاب في المعامل، وأشاد بما شاهده من الأنشطة الصفية واللاصفية التي يشرف عليها المعلمون والكادر الإداري في المدرسة، وجهودهم لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.