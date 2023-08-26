في عددٍ من المواد الدراسية المستهدفة.. غدًا انطلاق اختبارات مهاراتي بـ"تعليم الطائف"

تنطلق غدًا الأحد اختبارات (مهاراتي) لقياس المهارات المكتسبة لدى طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمدارس تعليم الطائف في عددٍ من المواد الدراسية المستهدفة وهي "لغتي والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية".
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن اختبارات (مهاراتي) تهدف إلى العمل على تحفيز الطلاب لإتقان وتعزيز مهاراتهم في المواد المستهدفة، وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم والمساهمة في تجويد نواتج التعليم، والتعرّف على مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية وكذلك توفير بيانات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي، أن عدد الطلاب والطالبات الذين سيؤدون الاختبارات في الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا قرابة 130 ألف طالب وطالبة يدرسون في قرابة 800 مدرسة وستكون غدًا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، مخصص لاختبارات المرحلة الابتدائية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس، وفي المرحلة المتوسطة يوم الأربعاء والخميس في جميع صفوف المرحلة .
وسيكون أداء الاختبار بواقع ساعة ونصف الساعة، ويشرف على الاختبار جميع معلمي المواد الدراسية ولا يحتاج الاختبار إلى تحضير مسبق من الطالب، وفي حال تعذّر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكنه تنفيذ الاختبار.
عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار https://ekhtibar.moe.gov.sa