في عددٍ من المواد الدراسية المستهدفة.. غدًا انطلاق اختبارات مهاراتي بـ"تعليم الطائف"

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي، أن عدد الطلاب والطالبات الذين سيؤدون الاختبارات في الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا قرابة 130 ألف طالب وطالبة يدرسون في قرابة 800 مدرسة وستكون غدًا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، مخصص لاختبارات المرحلة الابتدائية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس، وفي المرحلة المتوسطة يوم الأربعاء والخميس في جميع صفوف المرحلة .