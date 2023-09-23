"الحسني": القطاع الزراعي حظي منذ تأسيس المملكة باهتمام بالغ ودعم كبير لتحقيق تنمية مستدامة

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فهد معيض الحسني، إن مناسبة يوم الوطن؛ مناسبة غالية على قلوب أبناء وطننا الغالي، نستذكر فيها الجهود الجبارة المبذولة منذ تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ورجاله الأوفياء المخلصين، وأبنائه الملوك من بعده والذي ساد في عهدهم الأمن والأمان والتطور والازدهار في مختلف أنحاء المملكة، وعلى سائر الأصعدة، حتى عهدنا الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حيث تواصلت مسيرة الخير والاستقرار والبناء والتطور.