بحضور المسؤولين والأعيان.. أهالي فيفاء يتغنّون بحب بلادهم في ذكرى اليوم الوطني 92

وتعدّدت فقرات الاحتفال بذكرى يوم وطني في فيفاء؛ حيث اشتملت الفعاليات على المسيرة التي نظّمها نادي فيفاء الرياضي، إضافة إلى مشاركة مكتب الشؤون التعليمية في الحفل الخطابي، كما تم عرض فيلم وثائقي يحمل عنوان "شموخ وطن".