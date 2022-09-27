بحضور المسؤولين والأعيان.. أهالي فيفاء يتغنّون بحب بلادهم في ذكرى اليوم الوطني 92

رعى محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، أمس الاثنين، احتفال محافظة فيفاء بذكرى اليوم الوطني 92، الذي أقيم بساحة الاحتفالات، بحضور مديري الدوائر الحكومية، ومشايخ وأعيان القبائل.
وتعدّدت فقرات الاحتفال بذكرى يوم وطني في فيفاء؛ حيث اشتملت الفعاليات على المسيرة التي نظّمها نادي فيفاء الرياضي، إضافة إلى مشاركة مكتب الشؤون التعليمية في الحفل الخطابي، كما تم عرض فيلم وثائقي يحمل عنوان "شموخ وطن".
وألقى كلمة الأهالي الدكتور علي بن حسن الفيفي، والتي عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه الذكرى الغالية على قلب جميع المواطنين، وألقى أبياتًا شعرية نَظَمها بالفصحى.
في سياق متصل قدّم الشاعران بدر يحيى الفيفي، وأسعد معزي الفيفي، قصيدتين شعريتين حملتا كل معاني حب الوطن، والاعتزاز بولاء الشعب وإنجازات القيادة.
وحضر الزي الشعبي خلال الاحتفال بيوم الوطن 92 في فيفاء، من خلال مشاركة الفرقة التراثية بمركز الجوة؛ حيث قدّمت الفرقة عرضًا فنيًّا نال الإعجاب.
واختتم الحفل الخطابي بتقديم أوبريت إبداعي عنوانه "سارعي يا بلادي"، من أداء حسن الداثري وعبدالعزيز الثويعي وسلطان المخشمي، بمشاركة فرقة فيفاء الشعبية، وتفاعل معه الحضور.
كما شاركت جمعية التنمية الأهلية بفيفاء من خلال ركن للأسر المنتجة، الذي تضمن تقديم أكلات متنوعة، فضلًا عن منتجات الحرف اليدوية، وأعمال الخرز والخياطة والتطريز، والمشغولات اليدوية.