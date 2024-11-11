رئيس جامعة الملك خالد يبحث مع القنصل الفلبيني بجدة سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم الاثنين، بمكتبه في المدينة الجامعية بالفرعاء، القنصل العام لجمهورية الفلبين بجدة السيد الفريد كريستوفير غيانغ، وذلك خلال زيارته الحالية لمنطقة عسير.
وتفصيلاً، تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون بين الطرفين.
وأعرب القنصل العام لجمهورية الفلبين بجدة عن شكره وتقديره لرئيس جامعة الملك خالد مشيدًا بما حققته الجامعة من إنجازات أكاديمية وإسهام بارز في التنمية في مختلف المجالات.
يُذكر أنه يدرس بجامعة الملك خالد أكثر من 80 طالبًا من جمهورية الفلبين بمختلف الدرجات العلمية من الدبلوم إلى الدكتوراه.