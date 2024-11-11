رئيس جامعة الملك خالد يبحث مع القنصل الفلبيني بجدة سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم الاثنين، بمكتبه في المدينة الجامعية بالفرعاء، القنصل العام لجمهورية الفلبين بجدة السيد الفريد كريستوفير غيانغ، وذلك خلال زيارته الحالية لمنطقة عسير.