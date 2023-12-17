انطلاق اللقاء الثالث لبرنامج الشباب التقني بالمدينة المنورة غدًا

يفتتح نائبُ المحافظ للتدريب "د. عادل الزنيدي" اللقاءَ الثالث لبرنامج الشباب التقني، والذي تنظّمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.
يأتي ذلك بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة "د.عيد الردادي"، وبدعم من صندوق المتدرّبين والمتدرّبات الرئيس بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة "د.عيد الردادي": إن نحو 30 متدربًا ومتدربة من مختلف مناطق المملكة يشاركون في هذا اللقاء الذي يشتمل على العديد من البرامج والموضوعات والمحاور الهامة التي تدعم الشباب والاستثمار في طاقتهم البشرية، وتذييل الفرص لهم للإبداع والتطوير في جميع المجالات الثقافية والتقنية الحديثة.
وسيكون ضيف اللقاء لليوم الأول الدكتور "منصور النزهة"، في لقاء ملهم، ويكمل البرنامج بمجموعة من البرامج التدريبية في القيادة "إعداد القادة ومهارات اتخاذ القرار".
ويكمل البرنامج في يومه الثاني بمجموعة ورش عمل عن التقنية الرقمية "المشروعات الرقمية، والجرائم الإلكترونية".
ويختتم البرنامج في ثالث أيامه بورشتَيْ عمل عن المهارات والمبادرات المجتمعية "المهارات الناعمة وتقييم وإدارة المبادرات المجتمعية".
وأوضح "الردادي" أن البرنامج يضمّ العديد من الزيارات الميدانية لأهم معالم المدينة المنورة التاريخية والتراثية.
كما سأل مديرُ عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، اللهَ العلي القدير الاستفادةَ المثلى من هذه البرامج للشباب والشابات ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، وليساهموا في بناء هذا الوطن الغالي، وبما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة في بلادنا الغالية ورؤية الوطن الطموحة 2030م.