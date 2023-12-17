انطلاق اللقاء الثالث لبرنامج الشباب التقني بالمدينة المنورة غدًا

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة "د.عيد الردادي": إن نحو 30 متدربًا ومتدربة من مختلف مناطق المملكة يشاركون في هذا اللقاء الذي يشتمل على العديد من البرامج والموضوعات والمحاور الهامة التي تدعم الشباب والاستثمار في طاقتهم البشرية، وتذييل الفرص لهم للإبداع والتطوير في جميع المجالات الثقافية والتقنية الحديثة.