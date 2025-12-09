"بيئة جازان" تختتم ملتقى الإرشاد الزراعي وتكرّم مزارعين متميزين

وأكد مدير عام فرع الوزارة بجازان، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، لـ"سبق"، أن هذه الحملات الإرشادية تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم التنمية الزراعية المستدامة، وتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.