"بيئة جازان" تختتم ملتقى الإرشاد الزراعي وتكرّم مزارعين متميزين

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في جهاز الإرشاد الزراعي وفرع الوزارة بمنطقة جازان، فعاليات "ملتقى الإرشاد والتميز الزراعي" ومعرض "خيرات جازان"، والذي أُقيم بفندق جراند ميلينيوم في مدينة جيزان، بحضور واسع وتكريم نخبة من المزارعين المتميزين في مختلف المجالات الزراعية.
وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 500 مزارع، استفادوا من 15 ورشة عمل متخصصة قدمها خبراء ومختصون، تناولت أفضل الممارسات الزراعية في خدمة محاصيل البن، الجوافة، الفواكه الاستوائية، بالإضافة إلى تقنيات تطعيم النباتات العطرية، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.
كما شملت الفعاليات جولات ميدانية تهدف إلى تمكين المزارعين من الاطلاع على التطبيقات العملية والآلات الحديثة المستخدمة في تطوير القطاع الزراعي.
وتضمن الحفل عرضًا لعدد من قصص النجاح لمزارعين في مجالات الزراعة العضوية والبعلية، وتربية النحل، وإنتاج العسل، والصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بجازان، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، لـ"سبق"، أن هذه الحملات الإرشادية تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم التنمية الزراعية المستدامة، وتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار "آل مجثل" إلى أن المعرض المصاحب أبرز أهم منتجات المنطقة الزراعية، وعلى رأسها البن السعودي، الفواكه الاستوائية، الفل البلدي، النباتات العطرية، والعسل، مؤكدًا على الدعم المتواصل الذي يحظى به المزارعون من الوزارة والحكومة الرشيدة.