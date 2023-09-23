مباني تعليم الطائف تتوشح بـ"الأخضر" احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

إلى ذلك اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف روزنامة من الفعاليّات في إطار خطتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ (93) للمملكة تحت شعار «نحلم ونحقق»، والتي سيجري تنفيذها في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، ابتداءً من الاثنين وحتى الخميس الموافق 13 ربيع الأول من العام 1445هـ.