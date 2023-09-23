مباني تعليم الطائف تتوشح بـ"الأخضر" احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

توشحت مباني الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الثالث والتسعين.
وتزينت المباني بالعديد من صور القيادة -حفظهم الله- وبأجمل العبارات التي عبّرت عن الحب والولاء للوطن العزيز وقيادته الكريمة.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ومكاتبها ومدارسها قد نشرت في حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي العديد من التصاميم والفيديوهات التي حملت أصدق المشاعر بهذه المناسبة الغالية على الجميع.
إلى ذلك اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف روزنامة من الفعاليّات في إطار خطتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ (93) للمملكة تحت شعار «نحلم ونحقق»، والتي سيجري تنفيذها في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، ابتداءً من الاثنين وحتى الخميس الموافق 13 ربيع الأول من العام 1445هـ.