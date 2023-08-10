"الصاعدي" يطّلع على أعمال الصحة الحيوانية بـ"وقاء" الطائف

ويهدف المركز الوطني "وقاء" إلى تطبيق ما يحقّق سياسات الوزارة المعتمدة للوقاية من الأمراض الحيوانية، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية؛ لضمان صحة الإبل المشاركة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.