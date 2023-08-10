"الصاعدي" يطّلع على أعمال الصحة الحيوانية بـ"وقاء" الطائف

أكّد مديرُ عام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، اليوم الخميس؛ أهمية تضافر الجهود في تحقيق أهداف المركز لتسريع أعمال الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها بكل كفاءة واستباقية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
جاء ذلك خلال زيارة "الصاعدي" إلى وحدة مركز "وقاء" بمحافظة الطائف؛ للاطلاع على سير أعمال الصحة النباتية والصحة الحيوانية، وبحث سبل تنفيذها وفق الخطط الإستراتيجية للمركز.
شهدت الزيارة حضور مدير وحدة مركز "وقاء" بالطائف وائل بن داخل السعدي، ومدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع مركز "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة فؤاد الحمراني.
كما تفقّد "الصاعدي" الأعمال البيطرية المقدمة بمهرجان ولي العهد للهجن؛ حيث التقى في مستهلّ زيارته مدير ميدان الهجن بالطائف محمد الغامدي؛ لمناقشة الأعمال والخطة التشغيلية الخاصة بالمركز، وبحث سبل تطويرها، بما يخدم استمرارية نجاح المهرجان بالمواسم المقبلة.
ويهدف المركز الوطني "وقاء" إلى تطبيق ما يحقّق سياسات الوزارة المعتمدة للوقاية من الأمراض الحيوانية، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية؛ لضمان صحة الإبل المشاركة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.