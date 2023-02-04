"أدبي الطائف" يطلق برنامجه الجديد "رق منشور".. الثلاثاء المقبل

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرًا إلى أن البرنامج سيبدأ أولى فعالياته مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 فبراير 2023م.
حيث سيتم تدشين رواية (في انتظار ديسمبر) للكاتب المسرحي فهد رده الحارثي، وسيقدم الدكتور موسى الحالول أستاذ الأدب المقارن بقسم اللغات الأجنبية بجامعة الطائف قراءة للرواية، بإدارة عبد العزيز عبد الغني عسيري.
ودعا "الجعيد" مثقفي ومثقفات محافظة الطائف والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي والسردي لحضور هذه الأمسية التي ستُقام بمقر النادي بالفيصلية في تمام الثامنة والنصف مساءً.