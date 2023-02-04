"أدبي الطائف" يطلق برنامجه الجديد "رق منشور".. الثلاثاء المقبل

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرًا إلى أن البرنامج سيبدأ أولى فعالياته مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 فبراير 2023م.