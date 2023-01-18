22 ألف جلسة علاج طبيعي قدمها "مستشفى حراء" خلال 2022

قدّم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أكثر من 22 ألف جلسة علاجية خلال العام 2022م منها 7600 جلسة علاجية للذكور مقابل 14.400 جلسة علاجية للإناث.