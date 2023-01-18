22 ألف جلسة علاج طبيعي قدمها "مستشفى حراء" خلال 2022

قدّم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أكثر من 22 ألف جلسة علاجية خلال العام 2022م منها 7600 جلسة علاجية للذكور مقابل 14.400 جلسة علاجية للإناث.
وشملت الجلسات: تأهيل حالات الأطفال وحديثي الولادة كالشلل الدماغي، وحالات الإصابات الناتجة عن تعسّر الولادة، وكذلك صعوبات تعلم الحركة، حيث تم تقديم أكثر من 3500 جلسة تأهيل للأطفال.
كما اشتملت الجلسات المقدمة على تأهيل حالات الإصابات الرياضية للكبار، وحالات خشونة المفاصل والالتهابات الناتجة عنها، وحالات الجلطات الدماغية، وحالات الأعصاب بشتى أنواعها.
وتعد خدمة التأهيل الطبي والتي يقدمها قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حراء، من الخدمات الطبية الآمنة، والتي تسهم بشكل كبير في تحسن الكثير من الحالات المرضية على المستوى الحركي الوظيفي للجسم، واستعادة الوظائف المفقودة أثناء الإصابة أو جرّاء بعض الأمراض.
ويقدّم قسم العلاج الطبيعي خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد، وتتيح للمرضى التواصل مع الأخصائيين مباشرةً عبر مكالمة هاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمستشفى.