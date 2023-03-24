جامعة حائل تطلق 12 مبادرة في الوعي الفكري لمواجهة التيارات المنحرفة

من جانبه، أكد الدكتور ماجد الصمعان مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، أن المبادرة تشمل محاضرات ودورات تدريبية، بمشاركة عدد من المتحدثين في عدة محاور، تشمل قيم المواطنة والانتماء للوطن، والمسار الفكري للشخصية المعتدلة، والانتماء الوطني والمفاهيم الصحيحة، وكذلك مواجهة التيارات والأفكار المنحرفة، والأمن السيبراني وأثره في تعزيز الوعي الفكري، وبيّن أن المبادرات تستهدف أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والطالبات، والموظفين والموظفات بالجامعة.