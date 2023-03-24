جامعة حائل تطلق 12 مبادرة في الوعي الفكري لمواجهة التيارات المنحرفة

أطلقت جامعة حائل 12 مبادرة، وذلك ضمن برنامج الوعي الفكري "كن واعيًا"، التي تنفذها وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، بمشاركة كليات وعمادات الجامعة.
وأكد رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن هذه المبادرات جاءت انطلاقاً من دور الجامعة في تعزيز الوعي والولاء والانتماء لولاة الأمر والوطن، ولتطوير ممكنات الوعي الفكري بالجامعة، وتعزيزاً لقيم الاعتدال والتسامح، للوقاية من الغلو والتطرف والتعصب الفكري، ولرفع مستوى الوعي بأهمية التعايش والحوار وتقبّل الآخر.
ونوّه "الشريف" بما يلقاه قطاع التعليم من رعاية واهتمام من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين يحفظهما الله.
وبيّن أن ما غرسته قيادتنا الحكيمة، وأولته العناية، بات اليوم علامة بارزة في سماء الوطن، في كل المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وكذلك بالدعم المتواصل من أمير منطقة حائل، ونائبه في ظل جهود وزارة التعليم وفق تطلعات القيادة الحكيمة التي تهدف لتطوير منظومة التعليم الجامعي.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد الصمعان مشرف وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، أن المبادرة تشمل محاضرات ودورات تدريبية، بمشاركة عدد من المتحدثين في عدة محاور، تشمل قيم المواطنة والانتماء للوطن، والمسار الفكري للشخصية المعتدلة، والانتماء الوطني والمفاهيم الصحيحة، وكذلك مواجهة التيارات والأفكار المنحرفة، والأمن السيبراني وأثره في تعزيز الوعي الفكري، وبيّن أن المبادرات تستهدف أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والطالبات، والموظفين والموظفات بالجامعة.
تجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من المبادرة 1200 ومدة البرنامج 12 أسبوعاً و17 متحدثاً في 19 كلية وعمادة بالجامعة، ومن خلال 12 محاضرة، بواقع محاضرة كل أسبوع تُنفذ على 5 دورات تدريبية طيبة فترة المبادرة.