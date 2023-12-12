"هلال مكة": 29 ألف ساعة تطوعية قدّمها 3472 متطوعًا ومتطوعة خلال شهر

وشاركت إدارة التطوع في عدد من الحملات التوعوية في عدد من الأماكن ذات الكثافة البشرية، كما وفّرت الهيئةُ 269 فرصة تطوعية، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف، والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.