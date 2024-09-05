مرصد الطائف للسياحة يستعرض نتائج تحليل البيانات وملف التسجيل بالشبكة العالمية

عقدت اللجنة التنفيذية للمرصد اجتماعها الأول برئاسة وكيل الأمين للاستثمار المدير التنفيذي الدكتور علي القاسم، وبمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية من الجهات ذات العلاقة، ووزارة السياحة، ووزارة الزراعة والمياه، وهيئة التراث، والقطاع الخاص، وكلية السياحة والفندقة، وكلية تقنية البنات ، وجامعة الطائف، والجمعيات المتخصصة في السياحة والبيئة.
وتفصيلاً، استعرض المدير التنفيذي للمرصد موضوعات الاجتماع والتي شملت التعريف بالمرصد وأهدافه للأعضاء، واستعرض نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها من عدة مصادر، والنقاط الحرجة التي سيتم العمل عليها والرفع بها للشبكة العالمية لاعتمادها، والوضع الحالي لملف التسجيل في الشبكة العالمية، وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالمرصد.
وقال "القاسم" إن المرصد يحظى بدعم وتأييد من أمين محافظة الطائف، وتمت الموافقة على إنشاء المرصد، وفي ضوء دعم الأمين نعمل حاليًا بالتعاون مع خبراء دوليين على تأسيس أول مرصد عربي للسياحة المستدامة ويسجل في الشبكة العالمية ثم الحصول على شهادات الاستدامة من المنظمات الدولية، وتطبيق معايير المرصد ومنها الحوكمة والتوظيف وإدارة الطاقة، ورضا المجتمع المحلي، والفائدة الاقتصادية على مستوى الوجهات السياحية.