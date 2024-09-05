مرصد الطائف للسياحة يستعرض نتائج تحليل البيانات وملف التسجيل بالشبكة العالمية

وقال "القاسم" إن المرصد يحظى بدعم وتأييد من أمين محافظة الطائف، وتمت الموافقة على إنشاء المرصد، وفي ضوء دعم الأمين نعمل حاليًا بالتعاون مع خبراء دوليين على تأسيس أول مرصد عربي للسياحة المستدامة ويسجل في الشبكة العالمية ثم الحصول على شهادات الاستدامة من المنظمات الدولية، وتطبيق معايير المرصد ومنها الحوكمة والتوظيف وإدارة الطاقة، ورضا المجتمع المحلي، والفائدة الاقتصادية على مستوى الوجهات السياحية.