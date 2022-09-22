الأفلاجُ تتزين بالأعلام والميادينُ تتوشح بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني 92

وتنطلق الفعاليات التي تنظمها بلدية الأفلاج لهذه المناسبة الغالية اليوم الخميس ببرامج متنوعة تمتد على مدار يومين خُصص خلالها عروض وطنية وسحوبات للأهالي مساء اليوم في منتزه سحاب، بالإضافة لمسرح الطفل، على أن يقام الحفل الرسمي بحضور محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم مساء غدًا الجمعة، ويشتمل الاحتفال على عروض فلكلورية وألعاب نارية والعديد من الفعاليات المصاحبة.