"خيرية صعوبات التعلم" تستعرض تطبيقات تقنية لذوي الإعاقة

واستعرض اللقاءُ المفاهيمَ المعنية بتطبيقات ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ كونه تكنولوجيا جديدة ومتطورة تمنح المنظومات التعليمية قدرة هائلة على التطوير وتحقيق الأهداف، والوصول إلى جميع الراغبين في التعليم، وتقديم المعلومات والمعارف المطلوبة بجودة عالية دون تكاليف مادية باهظة ولا مجهود بدني كبير.