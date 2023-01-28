"هيئة شقراء" تكثف حملتها "عليكم بسنتي" بالتعاون مع "البيئة"

تكثف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حملاتها التوعوية من مشاركتها في المناسبات المتنوعة بالمحافظة، وذلك انطلاقًا من توجيهات الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توسيع نطاق التوعية تفعيل الحملات الرسمية..
وكانت "هيئة محافظة شقراء" قد قامت بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة شقراء بوضع استاندات عن حملة "عليكم بسنتي" في مهرجات التمور الثالث الذي أُقيم أخيرًا في المركز الحضاري في المحافظة.
وتضمنت البنرات التوعوية أحاديث نبوية وعبارات لكبار العلماء كان أهمها : حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا ، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها ، فأنا آخذ بحجزكم عن النار ، وهم يقتحمون فيها".
ومقولة للشيخ ابن باز : الواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تأخذ بها وتسير عليها ، فهي الشارحة والمفسرة لكتاب الله عز وجل".