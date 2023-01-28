"هيئة شقراء" تكثف حملتها "عليكم بسنتي" بالتعاون مع "البيئة"

وتضمنت البنرات التوعوية أحاديث نبوية وعبارات لكبار العلماء كان أهمها : حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا ، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها ، فأنا آخذ بحجزكم عن النار ، وهم يقتحمون فيها".