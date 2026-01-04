"رؤية" تختتم برامج 2025 باستعراض منجزاتها في تنمية القدرات البشرية

وخلال الحفل، استعرضت الجمعية أبرز منجزاتها خلال العام، والبرامج التي نفذتها في مجال تنمية القدرات البشرية وتعزيز الأثر المجتمعي المستدام، مؤكدة التزامها برؤية المملكة 2030، والسعي المستمر نحو المساهمة في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.