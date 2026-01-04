"رؤية" تختتم برامج 2025 باستعراض منجزاتها في تنمية القدرات البشرية

اختتمت جمعية رؤية لتنمية القدرات البشرية برامجها ومبادراتها لعام 2025م، بإقامة حفل ختامي يوم السبت الموافق 3 يناير 2026م، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ موسى حردي، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وشهد الحفل حضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع الأستاذ أحمد الماجد، نيابةً عن معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، تأكيدًا على دعم الوزارة للجهود التنموية التي تسهم في تعزيز رأس المال البشري.
وخلال الحفل، استعرضت الجمعية أبرز منجزاتها خلال العام، والبرامج التي نفذتها في مجال تنمية القدرات البشرية وتعزيز الأثر المجتمعي المستدام، مؤكدة التزامها برؤية المملكة 2030، والسعي المستمر نحو المساهمة في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.
وفي ختام الحفل، عبّر الحضور عن تقديرهم لجهود الجمعية ومبادراتها النوعية التي انعكست على تطوير الطاقات الوطنية وتعزيز العمل المجتمعي المؤسسي.