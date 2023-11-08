"تقني مكة" تُشارك في منتدى الطائف للاستثمار

وزار محافظُ الطائف الأميرُ سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، جناحَ المنشآت التدريبية المشاركة في المنتدى، والذي أبرز دورها في الطائف والتخصصات والأقسام في كل كلية.