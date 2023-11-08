"تقني مكة" تُشارك في منتدى الطائف للاستثمار

شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في منشآت التدريب التقني بمحافظة الطائف "الكلية التقنية - الكلية التقنية للبنات - الكلية التقنية للسياحة والفندقة - المعهد الثانوي الصناعي"؛ في منتدى الطائف للاستثمار، والذي اختتم أعماله الثلاثاء.
وزار محافظُ الطائف الأميرُ سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، جناحَ المنشآت التدريبية المشاركة في المنتدى، والذي أبرز دورها في الطائف والتخصصات والأقسام في كل كلية.
واستمع لشرح عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي، وعميدة الكلية التقنية للبنات ابتهال الحمياني.
واطّلع الأمير "سعود" على خطّة التوظيف، وجهود الوحدات مع قطاع الأعمال بالمحافظة؛ لتوفير الفرص الوظيفية.
من جهة أخرى شارك عميدُ الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي، وعميدة الكلية التقنية للبنات ابتهال الحمياني، وعميد الكلية التقنية للسياحة والفندقة المهندس محمد الزهراني؛ في ورشة بعنوان "التدريب التقني في ظلّ رؤية المملكة 2030م"، على هامش المنتدى.