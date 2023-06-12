أمير تبوك يستقبل طلبة التعليم المتفوقين على مستوى المملكة في المسابقات المحلية والعالمية

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة، طلاب وطالبات تعليم المنطقة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المملكة في المسابقات المحلية والعالمية للعام 1444هـ، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.
وأشاد في بداية اللقاء بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على التعليم ومخرجاته، وتقدم كل ما من شأنه تطوير منظومة التعليم وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتشجيعهم على المعرفة والابتكار.
وهنّأ أمير تبوك الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة في المسابقات المختلفة، وقال: "أنا سعيد بلقائكم اليوم، وفخور بالإنجاز الذي حققتموه، وبلادكم تفخر بكم والحمد لله أنتم في بلاد تحقيق الأحلام؛ لما تنعم به من رخاء وأمن واستقرار في ظل القيادة الحكيمة"، وأثنى على جهود أسرهم ومعلميهم ومعلماتهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز.
من جهته، أعرب المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد القعير عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه المتواصل والمستمر لأبنائه الطلاب والطالبات، ورعايته لجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز -الممتدة لأكثر من 36 عامًا- التي أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة ومحفزة للطلبة نحو التميز والإبداع في مختلف المجالات لخدمة دينهم ووطنهم.