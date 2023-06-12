أمير تبوك يستقبل طلبة التعليم المتفوقين على مستوى المملكة في المسابقات المحلية والعالمية

وهنّأ أمير تبوك الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة في المسابقات المختلفة، وقال: "أنا سعيد بلقائكم اليوم، وفخور بالإنجاز الذي حققتموه، وبلادكم تفخر بكم والحمد لله أنتم في بلاد تحقيق الأحلام؛ لما تنعم به من رخاء وأمن واستقرار في ظل القيادة الحكيمة"، وأثنى على جهود أسرهم ومعلميهم ومعلماتهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز.