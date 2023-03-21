بـ١٠ مسارات.. "جامعة شقراء" تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية المهارات الطلابية

ويهدف البرنامج إلى تنظيم دورات مجانية افتراضية (عن بُعد) ينفذها عدد من الكفاءات الأكاديمية بالجامعة، وتستهدف طلاب وطالبات كليات الجامعة بمختلف التخصصات؛ حيث يحصل المشارك في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة ومحتسبة ضمن السجل المهاري للطالب.