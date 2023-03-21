بـ١٠ مسارات.. "جامعة شقراء" تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية المهارات الطلابية

أطلقت جامعة شقراء -ممثلة في عمادة شؤون الطلاب- برنامج تنمية المهارات الطلابية في مرحلته التدريبية الثالثة للعام الجامعي الجاري 1444هـ، من خلال اعتماد 30 برنامجًا تدريبيًّا في 10 مسارات مختلفة.
ويهدف البرنامج إلى تنظيم دورات مجانية افتراضية (عن بُعد) ينفذها عدد من الكفاءات الأكاديمية بالجامعة، وتستهدف طلاب وطالبات كليات الجامعة بمختلف التخصصات؛ حيث يحصل المشارك في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة ومحتسبة ضمن السجل المهاري للطالب.
ويتضمن برنامج المهارات الطلابية عدة مسارات من بينها: تنمية المهارات التكنولوجية، وتنمية المهارات البحثية والوظيفية والحياتية والأكاديمية، ومهارة العمل التطوعي، والمهارات القيادية، والمهارات المحاسبية والقانونية، ومهارة التحدث باللغة الإنجليزية.
وتنطلق أول مسارات البرنامج بتنفيذ ثلاث دورات تدريبية في مجال تنمية المهارات التكنولوجية، تبدأ بالدورة الأولى في مهارات استخدام البوربوينت، والتي يقدّمها الدكتور رائد الحافي، ثم الدورة الثانية بعنوان "مهارات استخدام الإكسل؛ فيما ستكون الدورة الثالث بعنوان "مهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" تقدّمها الدكتورة إيمان الحسيان.