"البوعلي": أحلامنا أصبحت حقيقة.. بعد 94 سنة من المجد والعلياء

وأشار إلى أن ما حققته المملكة من إنجازات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية على مدار العقود الماضية، ما هو إلا ثمرة جهود أبناء هذا الوطن الذين استلهموا من قيادتهم الحكيمة الإرادة والعزيمة لتحقيق المستحيل.

وتابع: "مع دخول المملكة في عامها الرابع والتسعين، تستمر الرحلة نحو تحقيق رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلك الرؤية الطموحة التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية واستثمارية عالمية، تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وتعزز من مكانة المواطن السعودي كعنصر فاعل ومساهم في تطور وطنه".