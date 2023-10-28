شاهد.. أهالي شارع بمكة تحاصرهم مياه الأمطار.. ومناشدات للتدخل

مع كل موجة أمطار تشهدها العاصمة المقدسة يجد أهالي شارع "ذو الخويصرة" بمخطط 7 بالشرائع صعوبة بالغة في الخروج من منازلهم؛ بسبب تجمُّع مياه الأمطار في تلك البقعة المنخفضة عن منسوب الشارع، التي تستمر أيامًا عدة حتى تتبخر المياه فيها.
"سبق" وثَّقت مساء اليوم امتلاء الشارع تمامًا من جميع الاتجاهات، حتى أصبح عبوره مخاطرة للمركبات الصغيرة؛ ما قد يتسبب في تعطُّلها.
أحد أصحاب المنازل اضطر إلى وضع "صبة" أمام مدخل الباب الخاص بمنزله بارتفاع 15 سنتيمترًا؛ لتقليل دخول المياه إلى المنزل.
وناشد الأهالي عبر "سبق" أمانة العاصمة المقدسة إيجاد تصريف للموقع، يخفف من معاناتهم التي قد تستمر أيامًا عدة نظرًا للحالة المناخية التي تشهدها معظم مناطق السعودية.
يُذكر أن العاصمة المقدسة شهدت أمطارًا غزيرة مساء اليوم، شملت أغلب مخططاتها.