شاهد.. أهالي شارع بمكة تحاصرهم مياه الأمطار.. ومناشدات للتدخل

مع كل موجة أمطار تشهدها العاصمة المقدسة يجد أهالي شارع "ذو الخويصرة" بمخطط 7 بالشرائع صعوبة بالغة في الخروج من منازلهم؛ بسبب تجمُّع مياه الأمطار في تلك البقعة المنخفضة عن منسوب الشارع، التي تستمر أيامًا عدة حتى تتبخر المياه فيها.