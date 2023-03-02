جامعة الأمير محمد بن فهد تنظم المؤتمر الدولي في الميكانيكا والهندسة الإنشائية

تنظم جامعة الأمير محمد بن فهد، خلال الفترة المقبلة، المؤتمر الدولي في الميكانيكا والهياكل والإنشاءات AToMech1-2023 في مقر الجامعة في منطقة العزيزية بمدينة الخبر.
ويجمع المؤتمر أسماء بارزة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية في مجالات الهندسة الميكانيكية، حيث يسهم في إيجاد عدد من الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال.
وسيتم عرض عدد من الأبحاث والأوراق العلمية المختلفة، كما تقام ورش عمل متعددة تسهم في التحفيز البحث العلمي، وتعزيز التنمية المستدامة إضافة إلى استعراض أحداث الابتكارات والاتجاهات والحلول المعتمدة في الميكانيكا والهندسة الإنشائية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع التفاعل بين العلماء والصناعيين عبر العديد من التخصصات التي ستؤدي إلى تحقيقات علمية جديدة، وتشكيل الاتجاهات المستقبلية للبحث الاستراتيجي، ومساعدة المستخدمين الصناعيين على تطبيق التقنيات المتقدمة لحل المشكلات الصناعية.