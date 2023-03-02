جامعة الأمير محمد بن فهد تنظم المؤتمر الدولي في الميكانيكا والهندسة الإنشائية

ويجمع المؤتمر أسماء بارزة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية في مجالات الهندسة الميكانيكية، حيث يسهم في إيجاد عدد من الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال.