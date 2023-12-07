خلال نوفمبر.. 2009 مستفيدين من الدورات والمحاضرات التوعوية للهلال الأحمر بمكة

نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة مكة المكرمة، خلال شهر نوفمبر الماضي عددًا من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية، وبرنامج البروتوكولات العلاجية لمنسوبي الهيئة والمختصين في المجال الصحي.
وبلغ مجموع المستفيدين (2009) من الجنسين، رجالًا ونساءً، شملت قطاعات حكومية وعسكرية وتعليمية، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الخاصة.
ووصل عدد البرامج التدريبية المقدمة 49 برنامجًا تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كل المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية والأساليب الصحيحة المتبعة في إسعاف الحالات الحرجة، وكيفية التعامل مع كل حالة مثل حالات الإغماء، والكسور والاختناق، وارتفاع وانخفاض السكر والضغط والغصة وحالات النزيف والجروح البسيطة والعميقة،. بينما بلغ عدد المحاضرات التوعوية المنفذة 21 محاضرة، شملت التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني.
وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة على تدريب كل أفراد المجتمع من خلال برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطبية والإصابة الطارئة التي تواجه المواطنين والمقيمين أثناء حياتهم اليومية وطريقة الاتصال بالإسعاف والتعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في الإسعافات الأولية.
ويمكن لكل شرائح المجتمع التقدم والتسجيل في الدورات من خلال منصة متأهب للتدريب، وتهدف الهيئة من خلالها تقديم البرامج التدريبية الأساسية والمتقدمة والمحاضرات التوعوية للمواطنين والمقيمين والقطاعات (الحكومية والخاصة) للمساهمة في زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي ليكون مجتمعًا يشارك في المحافظة على الأرواح وسفيرًا للحياة.