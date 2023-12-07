خلال نوفمبر.. 2009 مستفيدين من الدورات والمحاضرات التوعوية للهلال الأحمر بمكة

ووصل عدد البرامج التدريبية المقدمة 49 برنامجًا تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كل المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية والأساليب الصحيحة المتبعة في إسعاف الحالات الحرجة، وكيفية التعامل مع كل حالة مثل حالات الإغماء، والكسور والاختناق، وارتفاع وانخفاض السكر والضغط والغصة وحالات النزيف والجروح البسيطة والعميقة،. بينما بلغ عدد المحاضرات التوعوية المنفذة 21 محاضرة، شملت التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني.