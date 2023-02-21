"الفهاد": يوم التأسيس تجسيد للعمق التاريخي الراسخ للدولة السعودية

وبيَّن أن المملكة تشهد تطورًا زاهرًا ومستقبلاً واعدًا، في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله، وما تحقق من تقدم ورقي لبناء الإنسان وتنمية المكان والعيش الكريم في ظل رؤية المملكة 2030، ويوم التأسيس يأتي تجسيدًا للعمق التاريخي الراسخ للدولة السعودية.