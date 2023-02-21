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"الفهاد": يوم التأسيس تجسيد للعمق التاريخي الراسخ للدولة السعودية

أكد أن المملكة تشهد تطورًا زاهرًا ومستقبلاً واعدًا في ظل القيادة الرشيدة
"الفهاد": يوم التأسيس تجسيد للعمق التاريخي الراسخ للدولة السعودية
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رفع مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشار المهندس "الفهاد" إلى أن ذكرى يوم التأسيس يعبّر عن الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية الذي امتد إلى أكثر من ثلاثة قرون.

وبيَّن أن المملكة تشهد تطورًا زاهرًا ومستقبلاً واعدًا، في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله، وما تحقق من تقدم ورقي لبناء الإنسان وتنمية المكان والعيش الكريم في ظل رؤية المملكة 2030، ويوم التأسيس يأتي تجسيدًا للعمق التاريخي الراسخ للدولة السعودية.

واختتم مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان كلمته سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها واستقرارها.

رؤية المملكة 2030
يوم التأسيس
الدولة السعودية الأولى
هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

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