"الفهاد": يوم التأسيس تجسيد للعمق التاريخي الراسخ للدولة السعودية

رفع مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأشار المهندس "الفهاد" إلى أن ذكرى يوم التأسيس يعبّر عن الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية الذي امتد إلى أكثر من ثلاثة قرون.
وبيَّن أن المملكة تشهد تطورًا زاهرًا ومستقبلاً واعدًا، في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله، وما تحقق من تقدم ورقي لبناء الإنسان وتنمية المكان والعيش الكريم في ظل رؤية المملكة 2030، ويوم التأسيس يأتي تجسيدًا للعمق التاريخي الراسخ للدولة السعودية.
واختتم مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان كلمته سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها واستقرارها.