"الندوة العالمية" تقيم ملتقى شبابياً للطلاب الجامعيين في السودان

وذكر مدير مكتب الندوة محمد الحبر أن الملتقى قدم دورات تدريبية وحلقات نقاشية تناولت أهمية العمل المجتمعي ونفع الناس وصناعة المبادرات وإدارة المشاريع مع تقديم نماذج لمبادرات ناجحة في مكافحة الفقر، وريادة الأعمال قدمها أساتذة جامعيون ومدربون متخصصون في التمكين الاقتصادي، والإدارة، والمبادرات الشبابية.