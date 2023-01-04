"الندوة العالمية" تقيم ملتقى شبابياً للطلاب الجامعيين في السودان

أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان الملتقى الشبابي الطلابي السنوي للطلاب الجامعيين والاتحادات الطلابية تحت شعار مشروعي مجتمعي بمشاركة 75 طالباً يمثلون (16) دولة: (السودان –جنوب السودان – الصومال – جزر القمر – كمبوديا – نيجيريا –اليمن – مالي – مدغشقر –النيجر- تشاد – ساحل العاج – بنين – موزنبيق- سوريا – أثيوبيا).
ويهدف الملتقى إلى تنمية قدرات الشباب وتدريبهم على قيادة المبادرات المجتمعية التي تخدم أوطانهم وتعزز روابط الأخوة والتعارف بينهم.
وذكر مدير مكتب الندوة محمد الحبر أن الملتقى قدم دورات تدريبية وحلقات نقاشية تناولت أهمية العمل المجتمعي ونفع الناس وصناعة المبادرات وإدارة المشاريع مع تقديم نماذج لمبادرات ناجحة في مكافحة الفقر، وريادة الأعمال قدمها أساتذة جامعيون ومدربون متخصصون في التمكين الاقتصادي، والإدارة، والمبادرات الشبابية.
كما حوت برامجه فقرات تربوية وترفيهية ومسابقات رياضية وثقافية، وثمن مدير مكتب الندوة جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في دعمها لهذه البرامج التي تفيد شريحة الشباب وتؤهلهم لمستقبل أفضل.