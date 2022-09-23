مدير "صحة بيشة" في يوم الوطن: صروح في عهد زاهر وخدمات طبية فائقة

رفع مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة بيشة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- وإلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.
وأكد "الشهراني" أن المملكة العربية السعودية تعيش هذه الأيام مناسبة عزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين على حد سواء، وهي ذكرى توحيد هذه البلاد على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وأضاف: "سارت المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله - وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان، فتعالت الصروح التنموية وتعاظمت الإنجازات في مُختلف المجالات"، منوهاً بما تحظى به الخدمات الصحية من رعاية واهتمام القيادة، وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن جلاجل، ما أسهم في تقديم خدمات طبية نوعية فائقة.
وسأل "الشهراني" الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزّها.