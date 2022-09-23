مدير "صحة بيشة" في يوم الوطن: صروح في عهد زاهر وخدمات طبية فائقة

وأضاف: "سارت المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله - وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان، فتعالت الصروح التنموية وتعاظمت الإنجازات في مُختلف المجالات"، منوهاً بما تحظى به الخدمات الصحية من رعاية واهتمام القيادة، وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن جلاجل، ما أسهم في تقديم خدمات طبية نوعية فائقة.