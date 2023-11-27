بـ"3" أوراق علمية.. مستشفى حوطة سدير يشارك في المؤتمر العالمي لجراحة العظام

يذكر أن مستشفى حوطة سدير قد قدم ورقتين في المؤتمر العالمي رقم 41 الذي أقيم في بودابست، المجر، في عام 2021. تناولت الورقة الأولى تقنية جراحية مبتكرة لرتق الأوتار القابضة لأصابع اليد لتجنب المنطقة 2 عند حدوث الإصابة في المنطقة 1 وتسريع الشفاء وإعادة التأهيل. أما الورقة الثانية، فتناولت حالات معقدة لورم الخلايا العملاقة الناشئة من غمد الوتر، حيث تمت جميع الجراحات المعقدة بنجاح في المستشفى.