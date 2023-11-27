بـ"3" أوراق علمية.. مستشفى حوطة سدير يشارك في المؤتمر العالمي لجراحة العظام

شارك مستشفى حوطة سدير العام، عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، في المؤتمر العالمي رقم 43 للجمعية العالمية لجراحة العظام والإصابات (SICOT) الذي أقيم في القاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2023 حيث قدم المستشفى ثلاث ورقات علمية تتناول عمليات جراحية متقدمة تمت بنجاح في المستشفى.
وأعد الدكتور عبدالعزيز أحمد إبراهيم، أخصائي جراحة العظام، الورقات العلمية ونفذها في المؤتمر، حيث تناولت الورقة الأولى فاعلية ونجاح تقنية جراحية جديدة لإصلاح وتر العرقوب "أكيلس" بإضافة غرز من الوتر إلى العظام عند حدوث إصابة للوتر في الشباب مصاحبة بجزع بعيد قصير جداً.
أما الورقة الثانية، فتناولت جراحة معقدة لإزالة ورم متعدد العقيدات للخلايا العملاقة الناشئ من غمد الوتر لأصابع اليد، فيما تناولت الورقة الثالثة بحثاً حول الأكياس الزلالية، حيث تم دراسة حالات تتراوح من الأعراض البسيطة إلى السلوك العدواني الشديد في حالة عدم إجراء جراحة كافية للعلاج.
يذكر أن مستشفى حوطة سدير قد قدم ورقتين في المؤتمر العالمي رقم 41 الذي أقيم في بودابست، المجر، في عام 2021. تناولت الورقة الأولى تقنية جراحية مبتكرة لرتق الأوتار القابضة لأصابع اليد لتجنب المنطقة 2 عند حدوث الإصابة في المنطقة 1 وتسريع الشفاء وإعادة التأهيل. أما الورقة الثانية، فتناولت حالات معقدة لورم الخلايا العملاقة الناشئة من غمد الوتر، حيث تمت جميع الجراحات المعقدة بنجاح في المستشفى.
كما تم أيضاً نشر ورقة علمية في المؤتمر العالمي رقم 40 الذي أقيم في مسقط، عمان، حيث تم تقديم جراحة معقدة وتسجيل حالة نادرة لتورم حميد نادر الحدوث تم استخراجه بنجاح بين الساعد واليد مروراً بمنطقة الرسغ في مؤتمر جراحة العظام العالمي SICOT.