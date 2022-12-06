"أمير تبوك" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة

وأكد أمير تبوك خلال الاجتماع، الدور الهام للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها بالمنطقة، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية؛ موجهًا بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، كما اطلع على توصيات اللجنة التنفيذية فيما يخص السلامة المرورية بالمنطقة؛ مؤكدًا سرعة تنفيذ التوصيات حسب المدة الزمنية المحددة.. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات اللازمة حيالها.