"أمير تبوك" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة

رأَس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اجتماع لجنة السلامة المرورية في المنطقة اليوم، بقاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.
وشاهد أمير المنطقة والحضور في مستهل الاجتماع، عرضًا مرئيًّا عن استراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة؛ منوهًا بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية لتطوير منظومة السلامة المرورية.. عقب ذلك دشن الموقع الإلكتروني للجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وكذلك الحساب الرسمي للجنة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (TabukTsc@).
وأكد أمير تبوك خلال الاجتماع، الدور الهام للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات التابعة لها بالمنطقة، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية؛ موجهًا بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، كما اطلع على توصيات اللجنة التنفيذية فيما يخص السلامة المرورية بالمنطقة؛ مؤكدًا سرعة تنفيذ التوصيات حسب المدة الزمنية المحددة.. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات اللازمة حيالها.