"الندوة العالمية" تثمّن جهودَ المملكة الرائدة في دعم العمل التطوعي

ثمّنت الندوةُ العالمية للشباب الإسلامي، اليوم الثلاثاء، الجهودَ الكبيرة والرائدة للمملكة العربية السعودية في دعم العمل التطوعي ورسالته.
ونوّهت إلى تأكيد المملكة على ضرورة العمل التطوعي، كأحد أهم أسس النهوض والبناء في رؤيتها الواعدة "2030"، التي دعت إلى غرس قِيَمه ونشر ثقافته؛ ليكون دعامة تؤسس للعمل المجتمعي والتشاركي.
وأشادت "الندوة العالمية" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق 5 ديسمبر كل عام، برعاية المملكة للمؤسسات التطوعية العاملة ودعمها الدؤوب لبرامجها ومشروعاتها ومبادراتها التي تسهم في تنمية الإنسان محليًّا وعالميًّا، وأيضًا تشجيع الأفراد والمجتمعات على المشاركة الإيجابية، والإسهام البناء في نشر الخير، وتقديم العون للإنسان أينما كان.
وقالت: إن الركائز التي تبنّتها رؤية "2030" النابعة من تعاليم ديننا الحنيف، تحثّ على بذل الخير والوقوف بجوار المحتاجين وخدمة الإنسان لأخيه الإنسان؛ حيث استطاعت المملكة، منذ قيامها، أن تكون من أكثر الشعوب دعوة للعمل التطوعي، وإنفاذ رسالته لتحقيق التعاون والسلم والتعايش العالمي.
كما دعت "الندوة العالمية" أن يحفظ الله تعالى المملكةَ قيادة وشعبًا، ويديم أمنها ورخاءها، ويبارك جهودها في خدمة الإنسان والإنسانية.