"الندوة العالمية" تثمّن جهودَ المملكة الرائدة في دعم العمل التطوعي

وأشادت "الندوة العالمية" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق 5 ديسمبر كل عام، برعاية المملكة للمؤسسات التطوعية العاملة ودعمها الدؤوب لبرامجها ومشروعاتها ومبادراتها التي تسهم في تنمية الإنسان محليًّا وعالميًّا، وأيضًا تشجيع الأفراد والمجتمعات على المشاركة الإيجابية، والإسهام البناء في نشر الخير، وتقديم العون للإنسان أينما كان.