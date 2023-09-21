محافظ مرات يستقبل "الفرقة الكشفية" وأعضاء مكتب "الرواد" ويتقلد المنديل الكشفي

يُذكر أن الفريق الكشفي بجمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات تأسس في العام 1440هـ، وانضمّ إلى الوحدات التي تشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية، وشارك في عدد من البرامج الوطنية والمحلية، وكان من أبرزها خدمة ضيوف الرحمن المعتمرين في مكة المكرمة وبرامج البيئة وعدد من البرامج التي تسهم في نجاح برامج وفعاليات المحافظة.