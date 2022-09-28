"بيئة مكة" تقف على احتياجات أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة

اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي اليوم مع منسوبي إدارة الأسواق والمسالخ بمقرها في سوق الخضار بجدة وذلك بحضور مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم جهود الإدارة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها على أكمل وجه، ولمناقشة أبرز المستجدات في أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة لاستكمال أعمال التطوير للتوافق مع أهداف المرحلة القادمة.
وأكد المهندس "الزهراني" أن الاجتماع خلص إلى العديد من التوصيات التي تهدف لتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تنظيم العمل في أسواق الخضار والمسالخ.