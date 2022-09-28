"بيئة مكة" تقف على احتياجات أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم جهود الإدارة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها على أكمل وجه، ولمناقشة أبرز المستجدات في أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة لاستكمال أعمال التطوير للتوافق مع أهداف المرحلة القادمة.