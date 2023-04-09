"الوفد الليبي" يشيد بمستوى تجهيزات خدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي في الحرم المكي

استقبلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة بإدارة التطوع، وفدًا من متطوعي جمعية الهلال الأحمر الليبي في الحرم المكي الشريف.
وقد تم الترحيب بالوفد الليبي من قِبل فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، الذي رافقهم في جولة على بئر زمزم، ومعرض كسوة الكعبة الشريفة، إضافة إلى مقر فريق التطوع بالحرم المكي الشريف.
واستمع الوفد خلال الجولة لشرح عن الإنجازات التي يقدمها متطوعو الهيئة في الحرم المكي، وعن الخدمات التي تقدمها الهيئة لخدمة زوار ومعتمري وقاصدي بيت الله الحرام.
واطلع الوفد على باص "طويق"، وعدد من مشاريع الهيئة، وأبدى إعجابه بما شاهده من التطور والتقدم الحاصل في مستوى التجهيزات والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وقد أقامت الهيئة في إطار هذه الزيارة مأدبة إفطار للوفد الليبي. وفي ختام الزيارة تم تبادُل الهدايا التذكارية.