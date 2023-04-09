"الوفد الليبي" يشيد بمستوى تجهيزات خدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي في الحرم المكي

وقد تم الترحيب بالوفد الليبي من قِبل فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، الذي رافقهم في جولة على بئر زمزم، ومعرض كسوة الكعبة الشريفة، إضافة إلى مقر فريق التطوع بالحرم المكي الشريف.