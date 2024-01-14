32 ألف طالب وطالبة يعودون اليوم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بالمجمعة

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد المطيري أن مدارس تعليم المجمعة؛ تمت تهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات في بيئات تعليمية جاذبة، وعلى مستوى عال من الجاهزية والكمال.