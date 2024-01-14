32 ألف طالب وطالبة يعودون اليوم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بالمجمعة

يعود اليوم أكثر من ٣٢ ألف طالب وطالبة في تعليم المجمعة لمقاعد الدراسة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الثاني.
وشدد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، على تهيئة وصيانة ونظافة المدارس في وقت مبكر لتوفير بيئات تربوية متميزة وملائمة لأبنائنا الطلبة.
ونوّه الملحم بدعم وزارة التعليم، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، العناية والحرص بالعمل التعليمي والمتابعة المستمرة لرعاية أبنائنا الطلاب والطالبات في ظل اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي نحو نتائج مأمولة لمواصلة الطلاب والطالبات لرحلة تعليمية متميزة.
وأكد الدور الفاعل والمهم لأولياء أمور الطلاب وأسرهم في التهيئة والتحفيز وتشجيع أبنائهم الطلبة على الانضباط الدراسي؛ لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد المطيري أن مدارس تعليم المجمعة؛ تمت تهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات في بيئات تعليمية جاذبة، وعلى مستوى عال من الجاهزية والكمال.