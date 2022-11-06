"الإسلامية" تنظم محاضرات توعوية عن "الإسعافات الأولية" في عددٍ من جوامع نجران

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران وبالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران، عددًا من المحاضرات التوعوية عن "الإسعافات الأولية"، في عددٍ من جوامع المنطقة.
وانطلقت أولى هذه المحاضرات - مساء اليوم الأحد- في جامع العزام بعد صلاة المغرب، حيث قدمها مختصون من الهلال الأحمر.
وتناولت المحاضرة عدة محاور عن الإسعافات الأولية، وآلية التعامل مع حالات الغصة وانسداد مجرى الهواء الكلي والجزئي، بالإضافة إلى الإنعاش القلبي الرئوي وتشمل (الرضيع والطفل والبالغ).
كما ينظم فرع الوزارة بالتعاون مع الهلال الأحمر محاضرة - يوم الثلاثاء - الموافق ١٤ من ربيع الآخر، في جامع خادم الحرمين الشريفين بعد صلاة المغرب، وكذلك محاضرة- يوم الخميس- الموافق ١٦ من ربيع الآخر، في جامع الشيخ محمد العسكري، بعد صلاة المغرب.
وأكد مدير فرع الوزارة الدكتور عبدالرحمن العصيمي، أن الفرع يسعى إلى التنوع في مجالات التوعية المجتمعية؛ لإبراز دور الفرع المجتمعي ونشر الوعي بين كل أطياف المجتمع، مشيرًا إلى حرص الفرع على إقامة عديد المناشط الهادفة لخدمة المجتمع.