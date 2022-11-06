"الإسلامية" تنظم محاضرات توعوية عن "الإسعافات الأولية" في عددٍ من جوامع نجران

كما ينظم فرع الوزارة بالتعاون مع الهلال الأحمر محاضرة - يوم الثلاثاء - الموافق ١٤ من ربيع الآخر، في جامع خادم الحرمين الشريفين بعد صلاة المغرب، وكذلك محاضرة- يوم الخميس- الموافق ١٦ من ربيع الآخر، في جامع الشيخ محمد العسكري، بعد صلاة المغرب.