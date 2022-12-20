"جمعية التنمية الأهلية" بظهران الجنوب تطلق برنامج "تمكين" للتأهيل لسوق العمل

وأوضح رئيس الجمعية سعيد سعد الوادعي، أن هذا البرنامج يأتي في إطار المشاريع التي تنفّذها الجمعية؛ مبينًا أن البرنامج يتضمن العديد من الدورات المهنية التي تخدم سوق العمل ومنها (صيانة الجوالات، وصيانة الحاسب الآلي، وتصميم الأزياء، وتزيين وصنع الكيك، وصناعة العطور، وأساسيات المكياج، وتصفيف الشعر).