"بيئة القنفذة" تشارك في فعاليات يوم التأسيس

وبين "المعيدي" أنه تم توزيع الشتلات، والعديد من الهدايا التذكارية للمواطنين والمقيمين من زوار الفعاليات بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم التأسيس وزيادة الوعي البيئي في تشجير وزراعة الشتلات في مختلف أحياء المحافظة، للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.