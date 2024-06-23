انطلاق حملة التوعية ومحو الأمية بمنطقة الباحة

وقال مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني: إن محو الأمية أسلوب حضاري تبنّته القيادة الرشيدة - حفظها الله- من خلال اعتماد البرامج النوعية كحملات التوعية ومحو الأمية في المناطق والمحافظات على مستوى المملكة التي تضمن التعلم مدى الحياة، وتعد جيلًا متعلمًا قادرًا على خدمة وطنه ومجتمعه، داعيًا للجميع بدوام التوفيق وأن يكتب النجاح للحملة في تقليص الأمية على مستوى المملكة.