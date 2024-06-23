انطلاق حملة التوعية ومحو الأمية بمنطقة الباحة

انطلقت حملة التوعية ومحو الأمية في منطقة الباحة، مطلع الأسبوع الجاري، تحت شعار "الباحة بلا أمية"، كأحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين والمواطنات في أماكنهم بمحافظة العقيق ومركز ناوان.
يأتي ذلك بهدف محو أميتهم وتعليمهم المهارات الأساسية ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لديهم وتعزيز الحس والانتماء الوطني.
ويشارك في الحملة عدد من الجهات الحكومية الداعمة والمساندة من فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه، والمديرية العامة للشؤون الصحية، وهيئة الهلال الأحمر، وفرع وزارة الموارد البشرية، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجلس الجمعيات الخيرية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأمانة المنطقة.
وتشمل تقديم العديد من الخدمات بالتعاون مع عدد من الوزارات، تتضمن التوعية الدينية الصحية وإرشادات بيطرية من التوعية الاجتماعية، فضلًا عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الهيئة الإشرافية والتعليمية للحملة.
وقال مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني: إن محو الأمية أسلوب حضاري تبنّته القيادة الرشيدة - حفظها الله- من خلال اعتماد البرامج النوعية كحملات التوعية ومحو الأمية في المناطق والمحافظات على مستوى المملكة التي تضمن التعلم مدى الحياة، وتعد جيلًا متعلمًا قادرًا على خدمة وطنه ومجتمعه، داعيًا للجميع بدوام التوفيق وأن يكتب النجاح للحملة في تقليص الأمية على مستوى المملكة.
وكانت المساعد للشؤون التعليمية نائب المشرف العام على الحملة نوال بنت علي الدرمحي، قد ترأست الاجتماع الأول بالمعلمين والمعلمات المكلفين في الحملة، بحضور المدير التنفيذي للحملة منى مشرف، ومساعديها وفاء علي الغامدي وعلي محمد الغامدي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام وأدوار المعلمين والمعلمات والتأكيد على الالتزام بتنفيذ هذه المهام والقيام بأدوارهم بالصورة المثلى التي تحقق أهداف الحملة وتحقيق البداية الجادة للحملة في مختلف المراكز ورفع التقارير الدورية عن الأداء بصورة منتظمة.