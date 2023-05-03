أكثر من 27 ألف حالة كشف مبكّر للسمنة بعسير خلال 2022

فيما بلغ عدد المستفيدين من الفعاليات والأنشطة والأيام العالمية، 18649 مستفيدًا، إضافة إلى تنفيذ 31 جولة إشرافية لمتابعة سير عمل البرنامج، وتدريب الكوادر الصحية على ذلك.