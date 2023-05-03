أكثر من 27 ألف حالة كشف مبكّر للسمنة بعسير خلال 2022

رصدت المراكز الصّحّيّة للسمنة بعسير، أكثرَ من 27536 حالة كشف مبكّر سمنة، خلال عام 2022م.
كما استفاد 30595 شخصًا من رفْع الوعي الصّحّي بصورة مستمرّة في برامج مكافحة السمنة؛ لتعزيز الغذاء المتوازن والنشاط البدني.
وقالت "صحة عسير": إنه تم تسجيل 2438 حالة سمنة مكتشفة من خلال فعاليات الأيام العالمية والأنشطة المجتمعية.
وحولت المراكز الصحية للسمنة 494 حالة لمستشفيات المنطقة؛ لاتخاذ الإجراء الطبي لها، وسجّلت 4678 حالة سمنة مكتشفة ذات كتلة عالية ومتابعتها، بحسب سير عمل البرنامج والعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة.
فيما بلغ عدد المستفيدين من الفعاليات والأنشطة والأيام العالمية، 18649 مستفيدًا، إضافة إلى تنفيذ 31 جولة إشرافية لمتابعة سير عمل البرنامج، وتدريب الكوادر الصحية على ذلك.
ويهدف البرنامج بمكافحة داء السمنة، إلى تعزيز صحة المجتمع بتعزيز مفاهيم التغذية المتوازنة والنشاط البدني؛ للوقاية من الإصابة من الأمراض الوراثية والمزمنة.