"صحة حائل" تنظم ندوة عن الطرق الإكلينيكية في العلاج الفيزيائي

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة التراخيص، اليوم الأحد، ندوةً علمية بعنوان: "الطرق الإكلينيكية والإجراءات التنظيمية في العلاج الفيزيائي".
جاء ذلك في قاعة الأمير سعود بن عبدالمحسن للمؤتمرات في المستشفى السعودي الألماني بحائل، بمشاركة خمسةً متحدثين في مجال العلاج الطبيعي والفيزيائي.
وتطرق المتحدثون إلى بعض الطرق الإكلينيكية العلاجية في العلاج الفيزيائي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التنظيمية فيما يخص مراكز العلاج الطبيعي.
كما ناقشوا طرق تحليل حركة الإنسان وتحديد مركز الثقل له وتأثير الجاذبية عليه، وكيفية معالجة ذلك بتصحيح الوضع بالتمارين وحركة ثقل الجسم.
وتحدثوا عن طرق تقويم العمود الفقري لتصحيح وضعه بعد الأمراض والإصابات والأمراض الروماتزمية، والعلاج باستخدام الإبر الجافة، والإجراءات التنظيمية في مراكز العلاج الفيزيائي الطبيعي.