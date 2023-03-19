"صحة حائل" تنظم ندوة عن الطرق الإكلينيكية في العلاج الفيزيائي

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة التراخيص، اليوم الأحد، ندوةً علمية بعنوان: "الطرق الإكلينيكية والإجراءات التنظيمية في العلاج الفيزيائي".