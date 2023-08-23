"التخصصات الصحية" تعتمد "صحي الأحمدية" بالرياض كمقر تدريبي مكتمل لبرنامج صحة المرأة

ويعتبر البرنامج أساس العديد من البرامج التعليمية والبحثية التي تركز على صحة المرأة، والتي تُمَكّن الأطباء وتؤهلهم لتقديم رعاية طبية شاملة آمنة ودقيقة للمرأة؛ وفق خبراتهم المكتسبة عبر إجراء مختلف الأبحاث المتخصصة أو حتى تطويرها بناءً على التعليم والتدريب المقدم لهم، بالإضافة إلى تجاربهم في تقديم الرعاية السريرية لعلاج المشكلات الصحية المتعلقة بالمرأة.