"التخصصات الصحية" تعتمد "صحي الأحمدية" بالرياض كمقر تدريبي مكتمل لبرنامج صحة المرأة

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مركز صحي الأحمدية في تجمع الرياض الصحي الأول كمقر تدريبي مكتمل لبرنامج صحة المرأة لمدة أربع سنوات، بعد تحقيق معايير الاعتماد البرامجي الخاصة به.
ويُعد البرنامج أحد برامج الاختصاص الدقيق، الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة المرأة وسلامتها ووقايتها من الأمراض، عبر الفحص والتشخيص والعلاج لمختلف الأمراض النادرة والشائعة.
ويعتبر البرنامج أساس العديد من البرامج التعليمية والبحثية التي تركز على صحة المرأة، والتي تُمَكّن الأطباء وتؤهلهم لتقديم رعاية طبية شاملة آمنة ودقيقة للمرأة؛ وفق خبراتهم المكتسبة عبر إجراء مختلف الأبحاث المتخصصة أو حتى تطويرها بناءً على التعليم والتدريب المقدم لهم، بالإضافة إلى تجاربهم في تقديم الرعاية السريرية لعلاج المشكلات الصحية المتعلقة بالمرأة.
ويأتي الاعتماد ضمن جهود "التجمع الأول" في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، عبر البرامج العلمية المتخصصة والمبنية لتلبية الاحتياجات المهنية المحددة لتزويد الممارس الصحي بمهارات ومعارف وسلوكيات متطورة ومتقدمة في مختلف المجالات.