بالصور.. مدير تعليم الطائف يشارك طلاب "ثانوية العقيق" يومهم الدراسي

زارَ المديرُ العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، ثانويةَ العقيق؛ حيث تجوّل على الفصول الدراسية، مشاركًا أبناءَه الطلابَ يومَهم الدراسي، متلمّسًا لاحتياجاتهم، ومنوهًا إلى إنجازاتهم ومستواهم الدراسي، ومعبّرًا عن سعادته بالزيارة خلال تدشينه لمعرض أسبوع الكيمياء العربي، واطلاعه على نادي الأحياء، وتجوله به.
وأكّد الدكتورُ الغامدي أهميةَ العلاقة بين البيت والمدرسة، وأن المدرسة لا يمكن أن تعمل وتحقق الأهداف دون الأسرة، متمنيًا للجميع العونَ والسداد والنجاح والتوفيق.
من جهةٍ أخرى يدشّن الغامدي، غدًا، معرضَ الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، الذي يشتمل على "120" مشروعًا للطلاب والطالبات الموهوبات، وتنظّمه إدارتا الموهوبين والموهوبات، بالإضافة إلى تدشين برنامجَي الأولمبياد الوطني للذكاء الصناعي "أذكى"، وبرنامج الكشف عن الطلاب الموهوبين، وتكريم الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات.