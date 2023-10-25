بالصور.. مدير تعليم الطائف يشارك طلاب "ثانوية العقيق" يومهم الدراسي

زارَ المديرُ العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، ثانويةَ العقيق؛ حيث تجوّل على الفصول الدراسية، مشاركًا أبناءَه الطلابَ يومَهم الدراسي، متلمّسًا لاحتياجاتهم، ومنوهًا إلى إنجازاتهم ومستواهم الدراسي، ومعبّرًا عن سعادته بالزيارة خلال تدشينه لمعرض أسبوع الكيمياء العربي، واطلاعه على نادي الأحياء، وتجوله به.