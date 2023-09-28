"نفح الأمل" تحتفل بمناسبة اليوم الوطني 93

احتفلت جمعية "نفح الأمل" لخدمة ذوي الإعاقة بمحافظة حفر الباطن، الخميس، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، بمشاركة عدد من مستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة وأهاليهم.