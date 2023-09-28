"نفح الأمل" تحتفل بمناسبة اليوم الوطني 93

احتفلت جمعية "نفح الأمل" لخدمة ذوي الإعاقة بمحافظة حفر الباطن، الخميس، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، بمشاركة عدد من مستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة وأهاليهم.
ضمّ الاحتفالُ العديدَ من الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة، تخلّلتها مجموعةٌ من الأركان التفاعلية؛ منها: الألعاب الحركية، والرسم على الوجه.
جاء ذلك لتنمية مواهب الأطفال ذوي الإعاقة وزرع البهجة في نفوسهم، وتعزيزًا لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن.
وعبّر نائب مجلس إدارة "نفح الأمل" عبدالمحسن مزكي، عن سروره بمشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في احتفال الجمعية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.
وفي ختام احتفال الجمعية بيوم الوطن، تم تكريم المشاركين في هذا الاحتفاء.