انطلاق فعاليات "المؤتمر العالمي لمستجدّات الأشعة الصوتية 2023م"

حظي المؤتمر بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصّصين على المستويين المحلي والعالمي، تناولوا العديد من المواضيع المختلفة المتعلقة باستخدام الأشعة الصوتية للقلب في تشخيص ومعالجة جميع أمراض القلب؛ من أهمها استخدام الأشعة الصوتية في علاج صمامات القلب بالقسطرة التداخلية، والتي تعدّ من أحدث ما توصّل له الطب الحديث في هذا المجال.