"الضبعان" يكرم عددًا من العاملين والمتطوعين بالجهات الحكومية المشاركة في مزاد الإبل

قام المدير العام للمجتمع المحلي في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عبدالمجيد الضبعان، بتكريم عدد من العاملين والمتطوعين في الجهات الحكومية المشاركة في مزاد الإبل؛ تقديرًا لجهودهم وعطاءاتهم التي أسهمت في إنجاح الفعاليات التي لاقت أصداء مذهلة عند الزوار عشاق وملاك الإبل.

ونوّه "الضبعان" إلى تعاون كل القطاعات الحكومية والخاصة التي شاركت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في استعداداتها في تجهيز مقر المزاد وبرامجه، موجهًا الشكر للجميع على الدعم والمساندة والعاملين وأعضاء اللجان منذ انطلاقته وحتى الأيام الأخيرة.